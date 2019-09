Trois matches étaient au programme ce dimanche à l’occasion de la 3e journée de Serie A. La Lazio se déplaçait sur le terrain de la Spal (2-1). Immobile avait ouvert le score sur penalty (17e) mais les Romains se sont faits reprendre en seconde mi-temps sur des réalisations de Andrea Petagna (63e) et Jasmin Kurtic (90+2). Dans le même temps, Brescia recevait Bologne au stade Mario-Rigamonti. Dans une rencontre spectaculaire, ce sont les Rossoblù qui sont sortis vainqueurs (3-4). Alfredo Donnarumma s’est offert un doublé pour les Hirondelles (10e et 19e), Andrea Cistana a marqué le troisième but pour les locaux (42e) mais Mattia Bani (36e), Rodrigo Palacio (56e), Andrea Poli (60e) et surtout Riccardo Orsolini (80e) ont offert la victoire aux visiteurs. Bologne est deuxième du Championnat avec 7 points.

Dans l’autre match de l’après-midi, Cagliari n’a fait qu’une bouchée de Parme (1-3). Luca Ceppitelli a marqué un doublé (23e et 39e) avant que Giovanni Simeone (77e) ne donne définitivement la victoire aux Gli Isolani. Les Gialloblù avaient réduit l’écart par Antonino Barilla (58e). Après deux défaites, Cagliari empoche son premier succès de la saison.

Les résultats du jour :

Brescia 3 - 4 Bologne : 3-4 Donnarumma (10, 19e), Cistana (42e) ; Bani (36e), Palacio (56e), Poli (60e), Orsolini (80e).

Parme 1 - 3 Cagliari : Barilla (58e) ; Ceppitelli (23e, ; 39e), Simeone (77e)

Spal 2 - 1 Lazio : Petagna (63e), Kurtic (90e +2) ; Immobile (sp 17e).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10