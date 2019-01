On avait droit à une sympathique rencontre de Serie A ce dimanche soir. Naples accueillait la Lazio dans son antre ; un duel entre le deuxième et le cinquième de ce championnat transalpin. Et ce sont les locaux qui l’ont emporté sur le score de 2-1.

Callejon (34e) et Milik (37e), pratiquement coup sur coup, ont mis les Napolitains devant au score en première période. Ciro Immobile égalisait peu après l’heure de jeu (65e), mais les Romains ne sont pas parvenus à égaliser. Deuxièmes, les hommes de Carlo Ancelotti sont désormais sept points devant l’Inter mais sont encore à six points de la Juve, qui compte en plus un match de moins.