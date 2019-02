Pour la 22e journée de Serie A, les hommes de Carlo Ancelotti affrontaient la Sampdoria de Fabio Quagliarella après le nul entre Empoli et le Chievo Vérone (2-2). L’attaquant italien avait l’occasion d’entrer dans l’histoire en cas de but marqué ce soir, puisqu’il pouvait dépasser Gabriel Omar Batistuta en marquant lors d’un 12e match consécutif. Cependant, Naples l’a bien contenu et s’est imposé (3-0).

Après une première occasion de Ramirez (17e), Naples sanctionnait. Callejon trouvait Milik et ce dernier ouvrait le score (1-0, 25e). Dans la foulée, Insigne doublait la mise d’une jolie frappe (2-0, 26e). Milik pensait tuer le match avant la mi-temps mais son but était refusé (42e). En fin de match, Gabbiadini manquait le coche (73e) et Verdi tuait le suspense (3-0, 89e). Les hommes de Carlo Ancelotti reviennent à 8 points de la Juve.