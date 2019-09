La 6e journée de Serie A se poursuit ce dimanche avec le déplacement de Brescia à Naples notamment. Battus en milieu de semaine par Cagliari à domicile, les Partenopei se sont rattrapés en battant difficilement le promu 2-1 au San Paolo et remontent à la 4e place.

La première mi-temps s’est parfaitement déroulée avec des buts de Mertens (13e) et Manolas (45e+4) mais les Napolitains se sont un peu écroulés en seconde période. Tonali voyait d’abord son joli but refusé par la VAR. Balotelli a ensuite réduit le score (67e) en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le dernier champion de Serie B a poussé en fin de match mais le score n’a plus bougé.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10