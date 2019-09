Suspendu quatre matches, Mario Balotelli a dû attendre plusieurs semaines avant de faire ses premiers pas avec sa nouvelle formation, Brescia. Présent contre la Juventus mardi dernier, l’attaquant italien n’a pas pu éviter la défaite des siens (1-2). Et ce dimanche, l’ancien joueur de l’OM était encore titulaire, cette fois-ci face au Napoli (6e journée de Seria A).

Et alors que le score était de 2-0 en faveur des Partenopei, grâce à des buts de Mertens (13e) et Manolas (45e+5), Mario Balotelli a inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe. Comme avec l’OM face au LOSC il y a quelques mois, le joueur de 29 ans a trouvé le chemin des filets de la tête sur corner (67e). Un but qui a relancé Brescia mais l’équipe d’Eugenio Corini s’est tout de même inclinée.

