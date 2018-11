Pour l’ouverture de la treizième journée de Serie A, l’AS Roma (6e) se déplaçait au Dacia Stadium pour y affronter l’Udinese (17e). Le club de la Louve pouvait, en cas de victoire, chiper provisoirement la quatrième place au rival laziale. Les Zebrette, de leur côté, avaient l’opportunité de se donner un peu d’air en bas du classement. Et ce sont ces derniers qui ont créé la surprise et se sont imposés, 1 à 0.

Ce sont les locaux qui se montraient d’abord dangereux, mais la tête d’Ignacio Pussetto frôlait le montant d’Antonio Mirante (28e). Au retour des vestiaires, les Giallorossi revenaient avec de meilleures intentions, et Aleksandar Kolarov tentait sa chance, mais sa frappe n’était pas cadrée (53e). Pourtant, deux minutes plus tard, Rodrigo De Paul passait en revue la défense romaine et ajustait Mirante pour l’ouverture du score (1-0, 55e). Pussetto croyait faire le break à la 62e minute. Malheureusement pour lui, la VAR annulait son but. Malgré une domination dans la possession de balle, les hommes d’Eusebio Di Francesco ne parvenaient pas à revenir au score. Après une ultime occasion de Darwin Machis (90e+4), l’Udinese réalise là une belle opération en s’imposant 1 but à 0. Il passe 16e au classement et met à trois points le premier relégable, Empoli. La Roma reste pour l’instant sixième et donne l’occasion aux équipes devant elle de prendre le large.