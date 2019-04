Après la victoire de l’AS Roma en milieu d’après-midi, l’AC Milan devait l’emporter sur sa pelouse face à la Lazio pour reprendre la quatrième place à la Louve. Emmenés par Krzysztof Piatek, buteur face à la Juventus le week-end dernier, les Milanais ont ouvert le score grâce à un penalty transformé par Franck Kessie à la 77e.

Auteur de son quatrième but de la saison, l’Ivoirien permet aux hommes de Gennaro Gattuso s’imposer 1-0 et de retrouver la quatrième place. Un succès toutefois marqué par des échauffourées, principalement entre Luiz Felipe et Mateo Musacchio, juste après le coup de sifflet final.