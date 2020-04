Le gouvernement italien a annoncé ce vendredi la prolongation du confinement jusqu’au 3 mai. Dès lors, le Ministre des sports, Vicenzo Spadafora, a donné ses directives aux clubs de Serie A. L’homme politique transalpin a logiquement annoncé qu’une reprise des entraînements ne se fera pas avant la fin du confinement. Les clubs devront donc attendre le 4 mai pour préparer la suite de la saison.

« Je vous prie de vouloir activer les fédérations et autres sujets du système sportif, afin que la reprise de la formation et des activités se fera, vraisemblablement à partir du 4 mai , dans le plus strict respect des prescriptions de sécurité, qui seront identifiées en accord avec les autorités sanitaires et les organismes scientifiques », a-t-il annoncé dans un message relayé par les médias italiens. La reprise de la Serie A est elle estimée entre le 30 mai et le 14 juin. Affaire à suivre.