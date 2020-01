L’été dernier, le Séville FC perdait Pablo Sarabia (27 ans) pour 18 millions d’euros. Auteur de 23 buts et 17 passes décisives avec la formation andalouse la saison dernière, l’ailier droit espagnol a décidé de relever le challenge PSG. Dans une interview accordée au Parisien, le directeur sportif du Séville FC Monchi, a abordé le départ d’un de ses meilleurs joueurs l’été dernier.

« Ce n’est jamais le bon moment pour nous de voir un tel joueur nous quitter. Mais nous avons compris les sollicitations du PSG et son envie de découvrir autre chose. Nous sommes heureux de le voir s’épanouir et jouer à Paris. Vous savez, jouer à Séville ce n’est pas juste un travail mais quelque chose de très sentimental. Il était attaché à ce club et ses larmes lors de ses adieux étaient réelles, » a ainsi commenté Monchi. Depuis son arrivée en Ligue 1, Pablo Sarabia a disputé seize matchs pour deux buts marqués et trois passes décisives.