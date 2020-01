En Chine depuis 2016, Hulk sévit sur toutes les pelouses de première division chinoise. Depuis son arrivée, il a marqué 79 buts et délivré 45 passes décisives en 133 matches avec le Shanghai SIPG.

Grassement payé en Chine, l’ancien buteur du FC Porto et du Zenit se sent bien dans son équipe et a balayé d’un revers de la main toute possibilité d’un départ en 2020 dans un entretien accordé à Globoesporte. « 2020, c’est ma dernière année de contrat avec Shanghai, mais j’ai un an en option. Je veux faire la meilleure saison possible au club, collectivement et individuellement. » L’attaquant international brésilien (48 sélections - 11 buts) de 33 ans, que les restrictions de salaires imposées en Chine ne semblent pas concerner, n’ira donc pas à l’Espanyol Barcelone qui rêvait de le faire revenir en Europe.