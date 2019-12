Transféré du Sporting Portugal au Stade Rennais pour 21 M€, Raphinha avait confié qu’il n’avait pas spécialement prévu de quitter Lisbonne l’été dernier. Depuis, l’ailier brésilien de 23 ans s’est progressivement installé dans le onze type rouge-et-noir. Mais au Sporting, le très courtisé Bruno Fernandes regrette toujours son départ.

« Raphinha… Raphinha me manque. C’est un joueur avec lequel j’avais une alchimie différente des autres. Il me comprenait d’un coup d’œil, il savait selon le mouvement de mon corps où j’allais lui mettre le ballon. Il me manque aussi parce qu’il apportait de la joie dans le vestiaire. C’est aussi quelqu’un de responsable et de travailleur », a-t-il déclaré dans les colonnes de Record. Un bel hommage que le Rennais appréciera.