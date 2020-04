Invité mardi soir de Team Duga sur RMC, le nouveau président du Stade Rennais - et ancien directeur général adjoint de l’AS Monaco - Nicolas Holveck, 48 ans, a fait le point sur la situation du club breton, économiquement affaibli, comme l’ensemble du football français, par l’arrête des compétitions suite à la pandémie de coronavirus. Alors que plusieurs joueurs de l’effectif rennais font parler d’eux au registre du mercato ces dernières heures, le nouveau patron du SRFC a très brièvement évoqué la prochaine fenêtre des transferts.

Arrivées, départs, le mercato qui se profile et dont on ignore encore les dates officielles devrait être inédit, au regard de la fragilité financière des clubs, dans leur globalité. À Rennes, le Président se montre prudent. « On travaille toute l’année sur le mercato. L’équipe de scouts voit des joueurs tout le temps. Ce mercato va être conditionné par la façon dont on termine économiquement le championnat, la place finale et la situation économique de l’ensemble du marché cet été. Il n’y a rien d’établi, car il y a beaucoup d’inconnues », a déclaré Nicolas Holveck.