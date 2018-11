Éphémère pensionnaire de l’AS Monaco (durant les six premiers mois de la saison 2015/16), Stephan El Shaarawy (26 ans) a eu le temps de côtoyer le phénomène Kylian Mbappé à ses débuts professionnels, alors qu’il avait tout juste 16 ans. Dans les colonnes de As, l’attaquant italien aujourd’hui à l’AS Roma s’est rappelé du jeune attaquant champion du Monde avec les Bleus en Russie cet été.

« Depuis le premier jour à l’entraînement, il nous a impressionnés. Je me souviens très bien des feintes qu’il faisait, de sa vitesse, de sa qualité... S’il ne gagne pas le Ballon d’Or cette année, il le fera les suivantes. Et je suis sûr qu’il va encore beaucoup progresser. Il n’a que 19 ans et a déjà remporté un Mondial en étant décisif », a confié l’international azzurro (23 sélections, 3 réalisations).