Nommé entraîneur des Glasgow Rangers en juin dernier, Steven Gerrard connaît sa première saison en tant qu’entraîneur principal d’une formation. Pour le moment, l’ancien milieu de terrain réalise de belles choses avec son club, actuellement deuxième Scottish Premiership à trois points du Celtic (avec un match de retard, ndlr). Et demain, les deux rivaux s’affrontent à 13h30. Avant ce choc, Steven Gerrard a accordé un entratien au Telegraph. L’occasion d’évoquer les Reds de Liverpool. Et l’ancienne gloire du club de ne se voit pas sur le banc, pour le moment.

« Ce n’est pas parce que vous avez été un joueur brillant que vous disposez d’un droit divin pour devenir le prochain entraîneur. Ce n’est pas parce que vous êtes populaire auprès des supporters que vous êtes l’homme idoine pour remplacer Klopp, si et quand il part. C’est vraiment présomptueux. (...) Il me tarde de réussir avec les Rangers. J’ai compris l’importance du club et les attentes de ses supporters, qui veulent le succès. Je m’y suis engagé. Je donne tout et suis focalisé sur mon travail, lequel concentre toute mon attention », a déclaréeique.