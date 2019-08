Le RC Strasbourg Alsace a l’occasion de rejoindre le Stade Rennais FC et l’AS Saint-Etienne en phase de groupes de la Ligue Europa. Après avoir déjà franchi les deux premiers tours de qualifications face à Haïfa et Plovdiv, les hommes de Thierry Laurey doivent franchir l’obstacle Eintracht Francfort, demi-finaliste de la compétition l’an passé.

À l’occasion des barrages aller à la Meinau (20h30), le RCSA se présente en 5-3-2, avec Sels dans le but, une défense à cinq composée de Lala, Koné, Djiku, Mitrovic et Carole ; un milieu à trois avec Martin, Thomasson et Liénard, et un duo d’attaque Zohi-Ajorque. À Francfort, Adi Hütter opte pour un 3-5-2, et compte toujours sur Kevin Trapp dans le but. Ante Rebic sera le poison à contrôler pour la défense alsacienne.

Les compositions d’équipes :

Strasbourg : Sels - Lala, Koné, Djiku, Mitrovic, Carole - Martin, Thomasson, Liénard - Zohi, Ajorque

Eintracht Francfort : Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Da Costa, Gacinovic, Fernandes, Torro, Kostic - Rebic, Kamada

