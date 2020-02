A 19 ans, Mohamed Simakan vit un rêve éveillé avec le RC Strasbourg. Celui qui a signé son premier contrat professionnel en mai 2018 évolue cette saison pour la première fois dans la cour des grands. A son compteur, 17 matches de Ligue 1 dont 15 comme titulaire. Mohamed Simakan est devenu un élément très important dans l’effectif de Thierry Laurey.

Pourtant, le jeune défenseur a failli ne jamais porter le maillot strasbourgeois. Il jouait dans les catégories de jeunes de l’Olympique de Marseille entre 2011 et 2015. Dans un entretien pour L’Équipe, Simakan a évoqué les raisons de son départ du club phocéen : « A ce moment-là, tu penses plus à profiter, à être heureux, qu’à être pro. C’était une période où j’avais du mal à retrouver mes repères dans le foot, je perdais du plaisir et mes parents le voyaient. On a préféré aller voir ailleurs. » Un départ pour le SC Bel Air avant de rejoindre le RC Strabourg deux ans plus tard.