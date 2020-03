Alors que le football est à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, le RC Strasbourg annonce ce samedi une bonne nouvelle à ses supporters. Thierry Laurey a prolongé son contrat d’un an.

« Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Thierry Laurey se sont mis d’accord pour une prolongation du contrat de l’entraîneur du club jusqu’en juin 2021 », annonce le RCSA via un communiqué. Arrivé à l’été 2016 en Alsace, le technicien entamera donc sa cinquième saison avec les pensionnaires de la Meinau. Le RC Strasbourg et Thierry Laurey sont actuellement onzièmes de Ligue 1.