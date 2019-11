Les jours se suivent et se ressemblent dans le monde du football. Le racisme fait parler de lui dans les stades depuis ces derniers temps, et il n’a pas échappé à la trêve internationale. Hier, la Roumanie et la Suède s’affrontaient dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2020. Et si les joueurs de Jane Andersson se sont imposés face aux Roumains (2-0), la soirée n’a pas été aidée par l’ambiance dans les tribunes.

Entré en cours de jeu, Alexander Isak a été victime de propos raciste provenant des tribunes de l’Arena Naţională à Bucarest. L’arbitre de la rencontre, Daniele Orsato, témoin de cet événement, a arrêté la rencontre et a menacé de la suspendre suite à cela. La rencontre a finalement pu se terminer sur une qualification des Suédois pour la compétition qui aura lieu dans quelques mois.