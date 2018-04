Les Young Boys de Berne sont champions de Suisse pour la première fois depuis 32 ans. Le club de Guillaume Hoarau (premier buteur du match à la 12e) a validé le 12e titre de son histoire en venant à bout de Lucerne 2-1 ce samedi.

Schneuwly (47e) avait égalisé mais un but de Nsamé dans les derniers instants (89e) a donné la victoire à son équipe. Les Young Boys ne peuvent plus être rejoints et mettent fin à l’hégémonie de Bâle, vainqueur des 8 derniers championnats.