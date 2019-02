Les supporters stambouliotes se souviendront très longtemps de ce derby complètement fou entre Besiktas et Fenerbahçe. Les Aigles Noirs menaient 3-0 à la pause grâce à des buts de Gönül (10e) et un doublé de Yilmaz (sp 18e, 45e+2), faisant même pleurer certains fans adverses.

[VIDEO] Un père et son fils en larmes... après le 3ème but de Besiktas ! https://t.co/p8c0bUClUE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 25, 2019

Mais impossible n’est pas un terme connu au Fenerbahçe. En seulement douze minutes, les bleus marine et jaunes ont réussi à égaliser. Zajc (55e), Ciftpinar (61e) et Kaldirim (67e) ont renversé la situation. Avec ce point inespéré du match nul, Fenerbahçe remonte à la 14e place et Besiktas est 3e.