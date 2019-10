Arrivé cet été à Madrid en provenance du Japon, le prodige Takefusa Kubo (18 ans) s’était fait remarquer lors des matches de préparation de l’équipe de Zinedine Zidane. Prêté dans la foulée au Real Majorque, le jeune joueur s’acclimate tranquillement à la Liga.

Dans un entretien accordé à Marca, le milieu offensif a confié qu’il aimerait jouer contre un Français, et pas n’importe lequel... « J’aimerais jouer contre Pogba et lui parler. Je ne l’ai jamais vu jouer en vrai. » Une déclaration qui peut faire sourire quand on sait que Zidane a rencontré le champion du Monde 2018, ce qui fait les gros titres de la presse.