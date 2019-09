Entraîneur des U19 du PSG la saison dernière, Thiago Motta (37 ans) se trouve désormais libre comme l’air depuis son départ du club parisien en juin dernier. Dans une interview accordée au Canal Football Club, l’ancien international italien ne cache pas son désir d’entraîner un jour le Paris Saint-Germain, ou un club évoluant en Ligue 1.

« Je le dis, c’est mon objectif, c’est quelque chose qui me donne l’énergie de continuer. Ceux qui en ont envie et qui ne le disent pas, c’est respectable, mais moi je ne vois pas pourquoi je me cacherais. Avec le respect pour les supporters, pour l’entraîneur actuel, pour le club, mais je dis que c’est mon rêve d’entraîner un jour le PSG. Qu’y a-t-il de mal à dire ça ? L’entraîneur actuel fait son travail, il a le soutien de tout le monde pour que cette saison soit la meilleure du Paris Saint Germain », a commenté Motta. Ce dernier a également précisé qu’il se verrait bien entraîner un jour en Ligue 1 ailleurs qu’au PSG.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10