Thierry Henry, depuis son départ de l’AS Monaco, qui était sa première expérience de coach numéro un, se fait discret. Pourtant, il a accordé une interview fleuve à l’ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher. L’avant-centre a révélé qu’il était fan de l’Olympique de Marseille étant plus jeune.

« Oui, je l’étais avec mon père et mon frère. Donc j’ai grandi en tant que fan de l’OM avec la victoire en Ligue des Champions. La seule équipe française à l’avoir gagné. C’est fou quand on y repense », a répondu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, qui a grandi en région parisienne et qui a été formé à l’AS Monaco.