Après son épopée européenne la saison dernière, le Stade Rennais retrouve la Ligue Europa cette saison avec appétit.Et le tirage au sort lui a réservé un groupe pour le moins épicé. Ainsi, le club breton affrontera la Lazio Rome, le Celtic Glasgow et Cluj. Présent lors du tirage au sort, le président rennais Olivier Létang s’est montré satisfait de ce tirage et a dévoilé ses ambitions pour cette nouvelle campagne continentale.

« C’est une compétition européenne tous les matchs sont difficiles à jouer mais nous sommes contents car on va avoir de belles affiches au Roazhon Park avec le Celtic, la Lazio... Cluj reste aussi une équipe de qualité qui était en lice pour accéder à la phase de poules de Ligue des champions. Notre objectif sera de se qualifier malgré des clubs au passé européen bien garni. On arrive avec beaucoup d’humilité mais aussi de l’ambition. L’objectif c’est de revenir au prochain tirage et sortir des poules, » a ainsi commenté Létang.

