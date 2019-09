Il ne l’a jamais caché, Christian Eriksen (27 ans) avait envie de changer d’air cet été. Seulement, au soir du 2 septembre, il n’a pas quitté Tottenham, et ce, malgré l’intérêt de clubs comme le Real de Madrid ou le Paris Saint-Germain. Toutefois, d’après le Daily Mail, le milieu offensif ne regrette pas ses envies d’ailleurs.

« Non, ce n’était pas faux, mais c’est du football et on ne sait jamais ce qui se passe dans le football et beaucoup de choses entrent toujours en jeu. J’aimerais pouvoir décider comme dans Football Manager (le jeu vidéo), mais malheureusement, je ne le peux pas », a déclaré le Danois. Pour rappel, le contrat de ce dernier se termine en juin prochain. Dès janvier, il pourra négocier avec le club de son choix et peut-être quitter gratuitement Tottenham.

