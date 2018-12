Absent samedi lors de la victoire de Tottenham face à Burnley (1-0, 17e journée de Premier League), Eric Dier ne reportera pas tout de suite le maillot des Spurs. Victime d’une appendicite, le milieu de terrain âgé de 24 ans a en effet été opéré avec succès comme l’a annoncé le club londonien ce dimanche.

L’international anglais va donc débuter sa période de récupération et devrait revenir à l’entraînement au mois de janvier. Le natif de Cheltenham va donc manquer plusieurs rencontres, comme le quart de finale d’EFL Cup face à Arsenal (19 décembre), prochain rendez-vous de la formation de Mauricio Pochettino.

@ericdier has undergone surgery to remove his appendix.

He will now undergo a period of recovery before commencing rehabilitation and it is expected he will return to training with the squad in January.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 16 décembre 2018