Jan Vertonghen (32 ans) pourrait-il reporter le maillot de l’Ajax Amsterdam dans sa carrière ? En fin de contrat en juin prochain avec Tottenham, l’international belge (119 sélections, 9 buts) n’est en tout cas pas certain de poursuivre l’aventure anglaise dans le nord de Londres. Et l’actuel leader d’Eredivisie pourrait profiter de la situation du défenseur central des Spurs pour le ramener librement au sein d’un club qu’il connaît bien pour y avoir évolué entre 2003 (2006 chez les pros) et 2012.

« Jan a une histoire avec l’Ajax. Bien sûr que nous suivons sa situation de très près, mais vous devez aussi regarder la position dans laquelle le joueur concerné évolue. Si le joueur est disponible et que son poste nous intéresse, que tous les critères sont réunis, alors il devient une option envisageable. Il n’y a pas de question de limite d’âge dans ce cas. Si le joueur est assez bon, son âge importe peu », a confié Erik ten Hag, l’entraîneur de l’Ajax, à Ziggo Sport, dans des propos rapportés par le Daily Mail. Jan Vertonghen, qui a disputé 16 matches de Premier League cette saison, est en désormais libre de s’engager dans le club de son choix. A moins que les Spurs ne lui offrent une prolongation de contrat.