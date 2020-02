Débarqué à Tottenham l’été dernier pour 60 millions d’euros, Tanguy Ndombele (23 ans) peine à s’imposer chez les Spurs. La faute notamment à des pépins physiques récurrents qui empêchent l’intéressé d’évoluer avec la plénitude de ses moyens physiques. Depuis l’arrivée de José Mourinho en novembre dernier, l’ancien Lyonnais n’a disputé qu’un seul match dans son intégralité. Un souci pour le Special One qui attend beaucoup de son international français.

« Il n’a pas eu bonne pré-saison, puis il a été blessé avec Mauricio, puis je suis arrivé et il s’est de nouveau blessé. Ce sont des petites choses qui l’arrêtent et qui freinent son évolution. Il a joué avec moi le premier match contre Norwich et c’était le seul match où il a joué 90 minutes. Nous prenons soin de lui à tous les niveaux. Nous avons fait un programme global avec lui pour essayer de prendre soin de lui. On parle de son travail collectif et individuel, sa culture du sport, la nutrition... C’est comme un package complet pour essayer de lui donner les meilleures conditions. Il est maintenant temps de jouer plus, au lieu de jouer 15 ou 20 minutes, » a ainsi décrypté le manager portugais de Tottenham. Ce mercredi soir, Tottenham affronte Southampton en replay du 4ème tour de la Cup.