Jan Vertonghen (32 ans) et Tottenham, ça sent la fin. Le défenseur polyvalent, arrivé chez les Spurs en 2012 en provenance de l’Ajax (pour 12,5M€), arrive en fin de contrat en juin prochain. Et l’international belge (118 sélections, 9 buts) ne devrait pas prolonger son bail alors que les négociations entre les deux parties sont au point mort. Forcément, son profil intéresse en Europe.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan d’Antonio Conte tient la corde pour faire signer le Belge de Tottenham à l’issue de la saison en cours, actuellement à l’arrêt en raison de l’épidémie de coronavirus. Le quotidien sportif italien précise que l’AS Roma et le Napoli sont également attentifs pour Jan Vertonghen, qui pourrait donc encore effectuer quelques années au plus haut niveau avant de raccrocher les crampons.