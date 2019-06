Remplaçant au coup d’envoi hier soir, Lucas Moura est finalement entré en jeu à la 66e minute de la finale de C1, mais n’a rien pu faire pour empêcher la défaite de Tottenham contre Liverpool (2-0), lui qui avait été lé héros de la demi-finale retour contre l’Ajax (2-3). Cependant, le Brésilien n’a pas voulu se montrer fataliste après la rencontre, préférant retenir le beau parcours des Spurs, qui se sont hissés pour la première fois de leur histoire en finale de la Ligue des champions.

« Ils ont profité des chances qu’ils ont eu, a confié Lucas en zone mixte. C’est la finale, on a eu les occasions mais on n’a pas su marquer. C’était très difficile, je suis triste, mais je suis très fier de mon équipe, de la saison qu’on a faite. Il faut redresser la tête et regarder devant. »