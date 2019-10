Tottenham vit une période très compliquée, probablement la pire depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino en 2014. Le club a déjà subi quelques déconvenues en Premier League, en plus d’avoir pris une rouste historique face au Bayern Munich en Ligue des Champions (2-7). Dernière défaite en date, hier à Brighton où les Spurs ont à nouveau coulé (0-3), en plus d’avoir perdu leur capitaine Hugo Lloris.

Pour autant, Pochettino ne se veut pas inquiet alors que la pression se fait toujours un peu plus sentir sur ses épaules. « Personne ne peut douter de mon engagement. Ce n’est pas la période la plus difficile que j’ai vécue en tant qu’entraîneur. C’était plus difficile lorsque j’ai repris l’Espanyol et que nous nous battions pour le maintien comme à Southampton aussi. Nous avons pris de sacrés coups et c’est normal que ce ne soit pas très agréable. Je ne me sens pas inquiet. Ce qui m’inquiète, ce sont des choses qui se passent en dehors du football. » La trêve internationale va faire du bien à l’Argentin et à Tottenham.

