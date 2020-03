Il était sur la liste des absents de longue durée à Tottenham. Moussa Sissoko, blessé au genou droit depuis le 1er janvier lors du déplacement des Spurs à Southamtpon, a repris l’entraînement collectif ce jeudi comme le fait savoir le club londonien.

Son retour intervient plus rapidement que prévu. Tottenham s’était prononcé initialement sur une reprise de l’entraînement début avril. L’international français devrait bientôt reprendre la compétition pour aider ses coéquipiers à attraper une place européenne en fin de saison.

@MoussaSissoko and @Ben_Davies33 have commenced integration into First Team training. #THFC #COYS pic.twitter.com/13NmB3aqU1

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 12, 2020