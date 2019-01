Vincent Janssen est l’un des plus gros flops de Tottenham ces dernières années. L’attaquant hollandais recruté 20 M€ il y a deux ans et demi à l’AZ Alkmaar n’a marqué que 6 buts toutes compétitions confondues en faveur des Spurs. La saison dernière, il avait même été prêté à Fenerbahçe pour un résultat insuffisant.

Cette année, le joueur de 24 ans n’a évolué qu’avec la réserve du club anglais alors qu’il a subi une blessure du pied en début de saison. A un an et demi de la fin de son contrat, Tottenham cherche par tous les moyens à se débarrasser de son flop et d’après le Telegraph, les dirigeants auraient fixé son prix à 5,5 M€. Les intéressés savent à quoi s’en tenir.