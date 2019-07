Un petit tour avec Toulouse et Baptiste Reynet s’en va ? Selon l’Equipe, le gardien de 28 ans aurait exprimé, dès la reprise estivale, sa volonté de quitter le club. Après une fin de saison difficile chez le seizième du dernier exercice, l’ancien Dijonnais souhaite continuer sa progression.

Cependant, son entraîneur, Alain Casanova, a exprimé en conférence de presse son affection pour le joueur et son envie de le voir rester au Téfécé. « Moi, j’ai la volonté absolue de conserver Baptiste Reynet. J’ai toujours pensé qu’il était l’un des cinq meilleurs gardiens français. Il a fait une très bonne première partie de saison, puis il a été plus en difficulté par la suite, explique le coach toulousain. J’ai une grande confiance en lui sur les plans sportifs et humains. Il sait que je crois beaucoup en lui et aujourd’hui, ma volonté est qu’il reste avec nous. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10