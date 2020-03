Alors que la plupart des championnats européens et mondiaux ont suspendu leurs activités, la Süper Lig turque se poursuit ce week-end. Mieux, c’est un choc opposant le premier, Trabzonspor, au deuxième, Basaksehir, qui se déroulera dans un Medical Park Stadium à huis clos (14 heures), à l’occasion de la 26e journée. Une partie déterminante puisque les deux formations ont le même nombre de points (52) et que Galatasaray (troisième à 49 points) affronte Besiktas dans la foulée (17 heures).

Pour cette rencontre, l’attaque des locaux sera menée par Alexander Sörloth. Ce dernier étant épaulé par un milieu garni par Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, José Sosa et Abdulkadir Parmak. Derrière, la défense à quatre à plat sera, elle, composée de Filip Novak, Gastón Campi, Manuel da Costa et João Pereira. Ugurcan Cakir sera le dernier rempart. Côté visiteur, c’est Demba Ba qui est placé seul en pointe. Le milieu est formé par Fredrik Gulbrandsen, Irfan Can Kahveci, Danijel Aleksic, Edin Visca et Mahmut Tekdemir. En défense, on retrouve le Français Gaël Clichy, ainsi que Ponck, l’ex de Liverpool Martin Skrtel et Júnior Caiçara. Mert Günok gardera les buts.

Les compositions :

Trabzonspor : Ugurcan Cakir - Filip Novak, Gastón Campi, Manuel da Costa, João Pereira - Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, José Sosa, Abdulkadir Parmak - Alexander Sörloth

Basaksehir : Mert Günok - Gaël Clichy, Ponck, Martin Skrtel, Júnior Caiçara - Fredrik Gulbrandsen, Irfan Can Kahveci, Danijel Aleksic, Edin Visca, Mahmut Tekdemir - Demba Ba