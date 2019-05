L’ancien attaquant du LOSC (entre 2008 et 2014), Túlio de Melo, a annoncé au site du club de Lille qu’il prend sa retraite de footballeur, après deux dernières expériences à Chapecoense (Brésil) et Avispa Fukuoka (Japon). Libre de tout contrat depuis son départ du club japonais en juin 2018, il raccroche les crampons à 34 ans, lui qui n’a pas été épargné par les blessures pendant sa carrière, notamment au genou.

« Aujourd’hui, j’ai bien réfléchi, j’ai pris une décision. Et je souhaitais vous l’annoncer en premier, car le LOSC aura été le club le plus important de ma carrière : je prends ma retraite de footballeur, c’est officiel. Voilà, c’est dit. Je pense que c’est le bon moment. Je suis fier de ma carrière, fier aussi d’avoir réalisé cette dernière saison de haut niveau à Chapecoense, mais il faut savoir écouter son corps. J’ai conscience que si je force, je pourrais en subir les conséquences pour le reste de ma vie. Je voulais donc arrêter en bonne santé, profiter de mes enfants, j’ai encore toute la vie devant moi. Je veux maintenant apprendre de nouvelles choses. Je resterai certainement dans le foot, j’ai d’ailleurs déjà eu des contacts. Je ne sais pas encore dans quelles fonctions. Pas nécessairement en tant qu’entraîneur, peut-être plutôt dans une direction sportive. Mais je ne veux pas me précipiter, je veux maîtriser ce que je fais, donc l’apprendre avant de l’appliquer. C’est une nouvelle vie qui commence. »