Les éliminatoires pour l’Euro 2020 se poursuivent ce soir et la France se déplace en Turquie à Konya pour essayer de prendre seule la tête du Groupe H. Pour le moment à égalité avec les Turques, les hommes de Didier Deschamps se présentent en tant que favori et auront à cœur de bien terminer la saison 2018/2019.

À domicile, la formation de Şenol Güneş se présente dans un 4-3-3 avec Mert Günok dans les cages. Zeki Celik, Kaan Ayhan, Merih Demiral et Hasan Ali Kaldırım forment la défense. İrfan Kahveci, Mahmut Tekdemir et Dorukhan Toköz forment le milieu de terrain et essayeront d’alimenter Cengiz Ünder, Burak Yilmaz et Kenan Karaman en bons ballons.

Les Bleus de Didier Deschamps s’articulent dans un traditionnel 4-2-3-1 où Hugo Lloris retrouve sa place dans les buts. Le gardien de Tottenham est devancé par Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Lucas Digne. Moussa Sissoko et Paul Pogba forment un double pivot tandis que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Blaise Matuidi évoluent un cran plus haut. Enfin, Olivier Giroud est en pointe de l’attaque.

Les compositions :

Turquie : Günok - Çelik, Ayhan, Demiral, Kaldirim - Kahveci, Tekdemir, Toköz - Ünder, Yilmaz, Karaman

France : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Digne - Sissoko, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

