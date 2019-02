Pas forcément bon depuis son arrivée en Turquie cet hiver, le buteur grec a frappé un grand coup cet après-midi. Son équipe accueillait la lanterne rouge, Akhisarspor. Et si Galatasaray l’a emporté, c’est en très grande partie grâce au joueur prêté par l’OM !

Effectivement, alors qu’on se dirigeait vers un 0-0, Mitroglou a inscrit le but de la victoire 1-0 à la 94e minute, profitant d’une mauvaise sortie du portier rival. Son premier but en championnat de Turquie. Les Stambouliotes sont toujours deuxièmes, à six points du leader Basaksehir.