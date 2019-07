L’arrivée du très prometteur Xavi Simons (16 ans) au Paris Saint-Germain, en provenance du FC Barcelone, semble avoir des répercussions sur les titis parisiens déjà en place, à l’image de Ruben Providence (18 ans) qui devrait quitter le club parisien selon les informations de RMC Sport.

L’ailier devrait rejoindre l’Italie et plus particulièrement l’AS Roma en début de semaine prochaine. Le PSG devrait récupérer 500 000 euros (hors bonus) et a négocié un pourcentage à la revente avec le club de la Louve. Le jeune joueur compte six apparitions en Youth League lors de la saison passée (pour un but et deux passes décisives).

