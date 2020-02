Après le succès de ses nombreuses opérations en Suisse, en Suède et au Portugal (plusieurs joueurs scoutés ont signé avec des clubs professionnels depuis), l’association PREMIER’ART organise, du 15 au 19 mars 2020, un détection de haut niveau au Portugal. L’association propose à une sélection de joueurs de suivre des entraînements organisés par des professionnels.

Mieux, les heureux élus auront la possibilité de disputer deux matches amicaux contre des clubs professionnels portugais : le FC Porto et une autre écurie encore à déterminer. Si vous avez entre 16 et 19 ans, que vous êtes intéressés, envoyez un mail pour connaître tous les détails de l’opération et tenter de participer, sur candidature, à cette aventure. Les places sont comptées.