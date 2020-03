La trêve internationale de mars arrive à grands pas et les sélectionneurs planchent sur leurs listes pour les prochaines échéances. Du côté de l’Amérique du Sud, on s’apprête à débuter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour recevoir le Chili, à Montevideo, le jeudi 26 mars, et se déplacer à Quito, pour y affronter l’Equateur, le mardi 31 mars, le sélectionneur de l’Uruguay Oscar Tabarez a convoqué 26 joueurs.

Alors que Luis Suarez est convalescent et donc absent, on note les présences du Parisien Edinson Cavani, du Madrilène Federico Valverde ou des Interistes Matias Vecino et Diego Godin. Le défenseur central du FC Barcelone Ronald Araújo (20 ans), le milieu de terrain de Getafe Mauro Arambarri (24 ans) et le milieu offensif de River Plate Nicolás De La Cruz (22 ans) sont pour la première fois convoqués avec les A. Le latéral droit de Getafe Damián Suárez fait quant à lui son retour, 12 ans après une première convocation.