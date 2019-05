Auteur de seulement cinq buts depuis le début de la saison de Liga, Kévin Gameiro réalise un exercice 2018-2019 décevant, pour son club de Valence, mais également pour l’international français lui-même, qui reconnaît avoir été dans le dur dans l’édition du jour de L’Equipe.

« Je peux faire beaucoup mieux. J’ai connu des moments difficiles, notamment sur la première partie de saison. Depuis, j’enchaîne davantage les matches. Mais je ne m’attendais pas à ça non plus. Disons que je pensais être intégré un peu plus facilement. J’aurais peut-être pu, de mon côté, m’adapter un peu mieux aussi » a-t-il confié à quelques heures d’affronter Arsenal, en demi-finale retour de l’Europa League.