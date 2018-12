Présent en conférence de presse, l’entraîneur du Valencia CF Marcelino Garcia Toral a été interrogé sur la situation de Michy Batshuayi, déjà annoncé sur le départ. L’aventure espagnole du Belge ne se passe effectivement pas aussi bien que prévu, l’ancien de l’OM devant se contenter d’un rôle de remplaçant (4 titularisations en 13 apparitions de Liga, 1 suel but).

« On analyse sa situation au moment venu et on prendra une décision. Il est prêté, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du contrat, mais si toutes les parties sont d’accord pour un départ on cherchera la meilleure solution possible pour Valence et on prendra les décisions adéquates », a expliqué le tacticien espagnole.