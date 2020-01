Attendu à Manchester United depuis l’ouverture du marché des transferts, Bruno Fernandes (25 ans) pourrait finalement atterrir du côté du FC Valence. Superdeporte assure en effet que le club ché a identifié le profil du milieu international portugais (19 sélections, 2 réalisations).

Ce dernier, très prolifique cette saison encore (15 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Sporting CP), viendrait pallier numériquement le départ de Rodrigo (28 ans) au FC Barcelone, annoncé comme imminent par la presse espagnole. Et toujours d’après Superdeporte, c’est le Barça qui l’achèterait aux Leões avant de le prêter aux Valencians ! Si le Lusitanien n’est pas attaquant, il excelle en position avancée de n° 10 ou 9 et demi.