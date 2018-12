Cela ne fait aucun doute désormais, le PSG va se séparer d’Adrien Rabiot dans les prochains mois. Le milieu formé au club a été mis sur la touche, et un départ à la fin de la saison semble inéluctable. Du coup, Antero Henrique a une short-list impressionnante avec de nombreux noms. Parmi eux, on y retrouve le champion de France 2011 avec le LOSC Idrissa Gueye, mais également le joueur de Watford Abdoulaye Doucouré ou encore l’expérimenté milieu de Chelsea Cesc Fabregas.

En effet, selon L’Equipe, le profil de l’Espagnol de 31 ans intéresse beaucoup le PSG, tout comme l’AS Monaco puisque Thierry Henry en fait sa priorité au milieu de terrain. Seulement, le salaire du joueur pourrait poser problème au PSG. De plus, selon Nice Matin, Fabregas ne serait pas contre une arrivée à Monaco... La question du milieu de terrain est donc toujours à l’ordre du jour du côté parisien, et on pourrait en savoir plus dans les prochains jours...