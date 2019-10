Ce mardi se jouait la 28e journée de la Thaï Premier League. Pour l’occasion, le Nakhon Ratchasima (actuel 12e du championnat) recevait le leader, Buriram United. Le match fut dominé par les Blanc et Violet avec un score de 1-3 jusqu’à la 94e minute du match.

C’est à ce moment précis que le Brésilien Leandro Assumpção (33 ans) et le milieu de terrain thaïlandais Kitsada Hemvipat (35 ans) ont décidé d’inscrire l’un des plus beaux buts du moment avec un double retourné digne d’Olive et Tom, venu d’un centre sur la gauche du terrain. Malgré tout, ce but ne permit pas d’accrocher le point du match nul et le Nakhon Ratchasima s’est tout de même incliné sur le score de 2-3.

