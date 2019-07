Après le succès en Copa America avec son équipe nationale, Ederson en a profité pour faire une pause durant ses vacances dans sa ville natale à Osasco. Au cours d’un match de charité, le gardien de 25 ans de Manchester City a joué au poste d’attaquant avec le n°10 et a réalisé un doublé. Le premier but est un penalty alors que le second est le fruit de l’amusement du joueur face au gardien adverse. L’attaquant brésilien Gabriel Jesus faisait également partie de la même équipe avec Ederson et a aussi marqué deux buts. La rencontre s’est terminée sur le score de 5-5.

