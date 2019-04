Gürkan Varlık. Ce nom ne vous dit sans doute rien mais il a pourtant imité un des plus célèbres footballeurs de la planète ce week-end : Gareth Bale. Lors d’une rencontre entre les U17 de Besiktas et de Rizespor, le jeune joueur a pris le ballon dans sa moitié de terrain avant d’accélérer le long de la ligne de touche et d’aller marquer en solitaire. Le tout en prenant de vitesse deux joueurs qui avaient pourtant de l’avance sur lui ! Hallucinant !