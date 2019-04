Le poste de gardien est certainement celui où les joueurs sont les plus exposés, et peuvent passer du rôle de sauveur, à celui de passoire qui coute la victoire à son équipe. C’est certainement ce que s’est dit ce dimanche, Logan Ketterer, portier d’El Paso Locomotive qui affrontait le Phoenix Rising, en USL Championship.

À la 7e minute, le malheureux gardien sort de la zone de réparation, et fait une sortie pour le moins hasardeuse... Il trébuche et se fait lober par un ballon qui semblait pourtant anodin, et Junior Flemmings, l’attaquant adverse, qui avait bien suivi, poussait le ballon au fond des filets. Une boulette lourde de conséquences pour Logan Ketterer puisque les siens ont finalement perdu la rencontre 2 buts à 0.