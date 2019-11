Est-ce enfin le grand retour d’Ousmane Dembélé ? Le champion du monde 2018 n’arrive pas à enchaîner cette saison avec le FC Barcelone, entre blessures et suspension. Le club blaugrana, justement, qui a publié une vidéo il y a quelques minutes montrant un slalom impressionnant du français à l’entraînement. Dembélé élimine quatre joueurs sur l’action avant de piquer son ballon au-dessus du gardien, pour un but magnifique. Et on l’espère bientôt en match officiel.